Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili e candidato, per Liberi e Uguali, domenica 4 marzo, alla Camera nel collegio di Cosenza, dopo aver annunciato, in campagna elettorale, che in caso di elezione avrebbe destinato tutta l'indennità ai poveri (indicando anche i primi provvedimenti: il latte, ogni lunedì, ai bambini poveri, il fitto per la sede dei ragazzi disabili e le spese per il mantenimento dei due container che ospitano a Cosenza i senzatetto e che gestiscono Padre Fedele, con i suoi due preziosi collaboratori, Teresa Boero e Giovanni Valentino), rende noto oggi il progetto sociale e formativo per i giovani disoccupati che aveva particolarmente a cuore e contava di realizzare utilizzando anche tutta la somma destinata ai collaboratori: l'assunzione per 100 giovani calabresi (tra laureati e diplomati); 5 diversi ogni trimestre, per circa 1000 euro mensili cadauno.

"Se fossi stato eletto al Parlamento, avrei chiamato a collaborare 100 giovani calabresi (tra laureati e diplomati) durante i cinque anni. A rotazione, 5 giovani ogni trimestre. Circa 1000 euro a testa. Tutta l'indennità prevista per i collaboratori. Tre collaboratori per chiamata diretta(in base ai curriculum) e due per sorteggio(un laureato e un diplomato). Per dargli un'opportunità di lavoro e la possibilità di farsi una formazione ed esperienza parlamentare. Così, come annunciato in campagna elettorale, avrei utilizzato tutta l'altra mia indennità per i poveri. Per i giovani disoccupati avevo pensato a questo altro progetto, che per correttezza e rispetto del disagio di tante famiglie non ho voluto rendere noto in campagna elettorale e che mi auguro attui adesso qualcuno degli eletti. Purtroppo io non ho avuto la fiducia degli elettori del collegio di Cosenza, che hanno preferito altri partiti e altri candidati"!