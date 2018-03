"La FIL ha oggi depositato un Esposto Denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria sull'operato del Commissario alla Sanità in Calabria Ing. Massimo Scura.

Siamo giunti a questa decisione dopo una lunga e attenta riflessione e dopo aver tentato ripetutamente di contribuire, con le nostre denunce e segnalazioni, ad invertire lo stato disastroso in cui versa l'ASP di Reggio Calabria.

La classica "goccia" che ha fatto traboccare il vaso è arrivata con la constatazione che l'ASP in questione è "la peggiore d'Europa" e non garantirebbe i livelli minimi di assistenza". Lo annuncia il segretario generale, Giuseppe Martorano.

"Dunque una tacita ammissione da parte del Commissario ing. Scura del proprio fallimento, soprattutto in merito a due questioni fondamentali: conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria; puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012.

Riteniamo che il non aver neanche tentato di risolvere i problemi appena enunciati costituisca non solo una grave mancanza da parte del Commissario ing. Scura ma, nel favorire indirettamente un sistema che di fatto aggrava considerevolmente i costi della sanità provinciale, sottenda anche gravi responsabilità civili e penali che abbiamo chiesto siano approfondite.

Ci siamo ugualmente rivolti al Presidente del Consiglio on. Gentiloni affinché, finalmente, prenda atto del fallimento della gestione commissariale e provveda a risolvere l'incarico dato all'ing. Scura.

Ai deputati e senatori calabresi appena eletti chiediamo che si facciano al più presto interpreti dei disagi dei cittadini/utenti costretti ad emigrare per trovare livelli di assistenza accettabili e dei lavoratori della sanità obbligati da anni ad operare senza alcuna strategia e spesso in assenza di direttive o di punti di riferimento".