Lascia il presidente regionale Unicef, il saluto di Marziale

"Desidero salutare, con un ringraziamento sentito e sincero, le dimissioni di Francesco Samengo da presidente regionale dell'Unicef per la Calabria, dopo 20 anni di impegno senza soste. Tantissime le cose che è riuscito a fare, sempre in assoluto raccordo con le istituzioni del Paese, a favore dei problemi dei bambini". Lo scrive il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Antonio Marziale.

"Una voce autorevole, quella di Samengo, ed ascoltata non soltanto a livello regionale. Lo ringrazio per l'affettuosa disponibilità che mi ha offerto, sin dal mio insediamento nel ruolo che ricopro, memori entrambi di una conoscenza personale che risale al tempo della mia adolescenza. Un padre "spirituale" dei bambini calabresi, insieme al quale abbiamo prodotto atti e fatti, meritevole del giusto riconoscimento che in occasione della mia prossima relazione annuale, fissata per il 6 aprile a Palazzo Campanella, provvederò a tributargli. Lo ringrazio, certo che lasciando l'incarico non smetterà di dedicarsi alle problematiche minorili andando a costituire una risorsa preziosa per quanti ancora siamo sul campo a lottare affinché ad ogni creatura vengano riconosciuti i diritti dovuti".