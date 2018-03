Parco nazionale dell’Aspromonte, dal 6 aprile meeeting nazionale delle guide

Bova, il borgo calabrese in provincia di Reggio, che rischiava lo spopolamento oggi e' inserito nel circuito dei borghi piu' belli d'Italia con B&B ed una rete di ospitalita' diffusa. "Negli anni '80 Bova era un borgo a rischio spopolamento, molti bar o piccoli esercizi commerciali avevano chiuso, e molti dei suoi cittadini erano costretti ad emigrare. Poi l'inversione di tendenza ad inizio degli anni '90 con delle scelte politiche che puntavano, e puntano ancora oggi, molto sul recupero del borgo stesso e con la nascita di una Cooperativa che hanno riportato ottimismo e invogliato investimenti anche da parte dei giovani". Lo ha affermato Andrea Laurenzano, guida ambientale escursionistica AIGAE, anticipando i temi che saranno affrontati, dal 6 all'8 aprile, nel corso del meeting nazionale delle guide ambientati escursionisti che si svolgera' nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. "Oggi Bova e' inserito nel Club dei Borghi piu' belli d'Italia - ha aggiunto Laurenzano - ci sono diversi B&B, una rete di ospitalita' diffusa, diversi ristoranti o posti dove poter degustare i prodotti tipici, agriturismi, piccole botteghe artigiane, una cantina vinicola e due interessantissimi Musei da visitare. Il borgo e' sempre piu' meta ambita da parte di diversi gruppi di escursionisti provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Oggi Bova e' diventato un borgo turistico e la stampa puo' vederlo, filmarlo, raccontarlo". Tra i siti coinvolti anche quello di Galliciano' ritenuto l'unico borgo calabrese, sempre in provincia di Reggio, interamente ellenofono. "I pochi abitanti, parlano tutti il greco di Calabria - ha specificato ancora Laurenzano - ancora negli anni '90 c'era solo un piccolo bar. Oggi Galliciano' e' diventato un borgo turistico di grande richiamo con ben 2 taverne dove e' possibile degustare i prodotti tipici del posto. Sono proprio i giovani a gestirle e con successo". (Dire)

08 Marzo 2018