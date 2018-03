L’omicidio Kuciak su Tv7

Nuovo appuntamento domani con le inchieste di Tv7, a mezzanotte su Rai1. Gli approfondimenti di questa settimana: "Miraggio casa". Occupazioni e case popolari. Viaggio nella periferia romana dell'emergenza abitativa, da San Basilio a Tor Bella Monaca, quartieri difficili, per raccontare vite di povertà estrema. Come quella di Paola, 74 anni, pensione sociale, portata via dalla casa che occupava. Sola, è ora in ospedale e rischia di finire a vivere per strada. "Aiutare chi aiuta". Centri antiviolenza in carenza cronica di finanziamenti. Fondi che stentano ad arrivare per lentezze burocratiche e strutture che rischiano di chiudere. E' questo il quadro reale della lotta alla violenza sulle donne. A Tv7 le storie di due donne che hanno subito, una per 10, l'altra per 30 anni, abusi e violenze dai loro compagni. E di chi le ha accolte in una casa rifugio, aiutandole a spezzare le catene. "Io non sto zitta". Cristiana Capotondi è la protagonista del film di Marco Tullio Giordana che torna con una denuncia sugli abusi nel mondo del lavoro, a pochi mesi dal caso Weinstein e dal movimento #metoo che ha aperto un varco nel muro di omertà del mondo del cinema. Donne normali, che fanno lavori normali, che lottano ogni giorno per la sopravvivenza. Giordana ha scelto di far uscire il suo film l'8 marzo. "Paura nera".

Anche se il movente razzista sembra da escludere, l'omicidio del venditore ambulante Idy Diene ha gettato nello sconforto e fatto crescere la paura nella comunità senegalese di Firenze. Il ricordo di tutti va alla strage del dicembre 2011, quando un altro folle uccise 2 senegalesi al mercato di San Lorenzo. Reportage da Firenze. Parlano la vedova e i rappresentanti della comunità senegalese. "Il grande rebus". Cosa succede adesso? Nel paesaggio irriconoscibile dell'Italia del 4 marzo, la domanda è: come si risolve il rebus della maggioranza che non c'è? Gli occhi sono puntati sul Quirinale. Le opinioni di Marzio Breda e Simona Sala.

"Morte di un cronista". L'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak, ucciso con la fidanzata in Slovacchia, ha acceso i riflettori sull'inchiesta che il giovane cronista conduceva da un anno per il sito online Aktuality: un'indagine su frodi fiscali che coinvolgeva politici slovacchi e su cui si allunga l'ombra della 'ndrangheta. A Tv7 il direttore di Aktuality e i suoi colleghi assicurano che saranno loro a portare avanti il lavoro di Jan.

"Mondo cane". Multe a chi permette al proprio cane di fare bisogni nel centro storico. Accade a Savona. Ma il provvedimento comunale scatena un diluvio di polemiche. Il nostro Paese si scopre sempre più animalista, gli Italiani ospitano 60 milioni di animali domestici e si registra un'impennata delle spese veterinarie.