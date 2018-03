Uilpa Vigili del Fuoco: Nino Provazza riconfermato segretario regionale della Calabria

L'assise del consiglio regionale della UILPA dei Vigili del Fuoco della Calabria, riunitasi il 28 Febbraio scorso, per rinnovare i quadri dirigenziali, all'unanimità ha riconfermato Nino Provazza quale segretario generale regionale della UILPA calabrese.

"Quattro anni importanti quelli appena trascorsi alla guida della O.S. che, in perfetta sinergia con tutti i membri delle segreterie provinciali – si legge in una nota di Fabio Maragucci – ha permesso di raggiungere traguardi prestigiosi ed obiettivi importanti, non ultimo la collocazione della UILPA VVF della Calabria, tra le regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Riconfermata anche la segreteria regionale composta dai segretari provinciali, con i quali sono state messe in atto politiche di trasparenza e lealtà che, in questi anni, hanno contraddistinto l'intera organizzazione sindacale.

Le scelte e le battaglie intraprese dalla UILPA dei Vigili del Fuoco Calabrese, hanno fatto tralucere la vera essenza del sindacato, rimanendo sempre al passo con i tempi e sempre dalla parte dei lavoratori".