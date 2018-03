Giacomo Mancini: “Il Sud nel vento del populismo”

"Per prima cosa desidero ringraziare uno ad uno gli elettori che mi hanno premiato con il loro voto. Lo faccio con il cuore pieno di riconoscenza anche perché in queste settimane mi hanno fatto sentire affetto, stima e vicinanza. Lo sapevamo, fin da quando i dirigenti del centrosinistra mi hanno proposto la candidatura, che la vittoria di M5S nel collegio di Cosenza era data per certa. E però non ho esitato a rispondere presente e a metterci la faccia: quando la tua comunità ti chiede una mano è giusto spendersi. E non disertare. Nemmeno quando il tuo tornaconto potrebbe consigliartelo. La partita a dir poco in salita è diventata impossibile visto che l'intero Paese ad iniziare dalle regioni del Mezzogiorno è stato spazzato dal vento del populismo. Naturalmente complimenti a chi ha vinto. Spetta loro la sfida del governo che è molto più difficile del dileggio e dell'insulto scagliato contro gli avversari. Per quanto ci riguarda occorrerà ricostruire il campo del centrosinistra. Ed a questa impresa intendo, insieme alle amiche e agli amici che sono stati al mio fianco, sin da subito dare con umiltà e con passione il mio contributo". Lo afferma Giacomo Mancini, candidato del Pd sconfitto.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Marzo 2018 19:35