Marra (Map): “Complimenti al Movimento Cinque Stelle”

"Da Movimento unito al voto anche se non abbiamo votato i "grillini" è doveroso ammettere la loro vittoria a livello nazionale , la sconfitta del Partito Democratico di Renzi e lo sbalzo in avanti della Lega. Un augurio a tutti i candidati reggini che andranno a Roma a rappresentarci con la speranza che si possa formare un Governo duraturo e non di convenienza con delle alleanze strane soltanto per avere una "poltrona" assicurata, ma per il bene di tutti noi italiani". Lo afferma il presidente del Map Pietro Marra.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Marzo 2018 18:37