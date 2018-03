Otto Torri sullo Jonio: “Buche SS 106?Ma che asfalto si usa in Calabria?”

Siamo nel 2009. L'associazione europea Otto Torri sullo Jonio, ancora una volta in anticipo sui tempi e senza peli sulla lingua, lancia un'ennesima denuncia ed una provocazione: "Ma che tipo di asfalto si usa in Calabria per tappare le buche sulla SS106? Sarà vero?"

E da Baden Baden, precisamente dalla strada statale della Foresta Nera, dove si era recato ad hoc insieme allo staff del sodalizio, il Direttore di Otto Torri Lenin Montesanto fa un appello pubblico ed una provocazione diretta sopratutto ai sindaci calabresi: "Fate arrivare l'asfalto dalla Germania!"

Il motivo? "Nonostante, pioggia, neve, ghiaccio, temperature rigide e forti escursioni termiche, sulle strade tedesche non c'è ombra di buche. Al contrario di quanto succede in Calabria. Dove basta una pioggerellina per aprire autentici crateri e voragini".