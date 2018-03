Le opportunità offerte dal nuovo programma europeo "Garanzia Giovani" che è in procinto di ripartire nelle prossime settimane. È questo il tema dell'incontro che l'associazione Arca, in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Paola, organizza presso l'Hotel Santa Caterina, martedì 6 marzo alle ore 10:00.

Nel corso dell'evento, saranno presentate le novità del programma Garanzia Giovani e saranno illustrate le modalità di partecipazione.

Garanzia Giovani è il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i 18 e i 29 anni al mercato del lavoro, offrendo opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro.

Il soggetto che gestisce in via esclusiva, gli adempimenti sui servizi di carattere amministrativo è il Centro per l'impiego di Paola, mentre ARCA è il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, che, insieme al Centro per l'impiego, può accompagnare i giovani per le attività previste dal programma "Garanzia Giovani".

"L'incontro – sottolinea Angelo Napolitano, presidente di Arca - è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, la partecipazione è gratuita e gli operatori del Centro per l'impiego di Paola e della nostra associazione, illustreranno in modo dettagliato, tempi e modalità del programma".