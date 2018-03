"La visita di Giorgia Meloni oggi in Calabria dimostra un reale interesse e un forte segnale di attenzione verso la nostra regione. Fratelli d'Italia è il partito che più di altri si preoccupa dei temi e della risoluzione dei problemi del Sud in generale e della Calabria in particolare. A differenza di tanti altri partiti neomeridionalisti".

Sono le parole di Fausto Orsomarso, candidato di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Si rinnova oggi non solo un rapporto politico, ma anche un rapporto umano che dura da anni. Siamo una classe dirigente responsabile e pronta a lavorare per gli interessi del nostro popolo. Intendiamo costruire modelli capaci di promuovere e tutelare le specificità dei diversi territori: prodotti di eccellenza, tradizioni, piccole e medie imprese. Ma prima bisogna creare lavoro e mettere le nostre aziende nelle condizioni di assumere gli italiani. Ed è possibile se, come ha sottolineato Meloni, si prevedono interventi che seguono la logica del 'più assumi meno paghi'. Il 4 marzo l'Italia avrà finalmente l'opportunità di cambiare passo. Scegliendo Fratelli d'Italia al governo".