Verso le Politiche, Marziale ai neoelettori: “Rendetevi protagonisti delle sorti del paese”

"Non date ragione a quanti dicono che siete inermi, vuoti e irresponsabili. Rendetevi finalmente protagonisti delle sorti del nostro Paese, del nostro territorio. Assecondate il vostro sentire, la vostra idea e sostenete le ragioni che più vi sembrano giuste. Assumetevi la responsabilità di confermare che l'Italia vuole continuare ad essere una nazione libera, democratica. Se verrete meno a ciò non avrete il diritto di rivendicare alcunché e soprattutto sarete corresponsabili di sempre ulteriore decadimento".

Lo afferma in un appello rivolto ai giovani neoelettori il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

" Quella dove entrerete - spiega Marziale - non è la cabina del Grande Fratello dove si fanno insulse nomination. In quella cabina sceglierete il Paese che sognate e che avete il diritto di rivendicare. E' un momento in cui direte a voi stessi quanto siete maturi attestando l'idoneità raggiunta per vivere nel mondo adulto da protagonisti. Non ascoltate altro che le ragioni del vostro cuore, della vostra ragione. Il voto non è un favore che si elargisce ad un qualsivoglia candidato, ma una delega ad esso a rappresentarvi laddove si decidono le sorti della vostra vita soggettiva e comunitaria. Non svendete la vostra libertà a compromessi di sorta, ma - termina il Garante - uscite da quella cabina puliti nella coscienza come parte della generazione cui appartengo non ha saputo fare, rovinando un tratto di vita a se stessa ed a voi".