Politiche 2018, domani chiusura campagna elettorale del M5S

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati del MoVimento 5 Stelle. Poco più di un mese in cui comune dopo comune, attraverso incontri pubblici, gazebo, passeggiate e confronti il Programma per la qualità della vita è stato illustrato ai cittadini che ora sono chiamati a decidere chi dovrà andare al Governo del Paese dal 5 marzo. In Calabria saranno diversi gli appuntamenti che vedranno impegnati i candidati per l'ultima volta prima della chiamata alle urne. Di seguito alcuni appuntamenti:

Reggio Calabria: Federica Dieni, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria, chiuderà la campagna elettorale presso il Teatro Metropolitano di Reggio Calabria oggi, 1 marzo, alle ore 17.30;

Cosenza: nel capoluogo bruzio domani dalle ore 19 la candidata al collegio uninominale della Camera, Anna Laura Orrico incontrerà i cittadini in piazza XI Settembre (in caso di pioggia ci si sposterà presso l'HUB Burgers Music Bar). Con lei ci sarà l'eurodeputata Laura Ferrara ed Alessandro Melicchio, candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Cosenza. Un evento animato da musica dal vivo e giocoleria.

Lamezia Terme (CZ): "Da Lamezia verso il Governo del Paese", questo l'evento che animerà l'isola pedonale di Corso Nicotera con performances artistiche domani dalle ore 17.30. Saranno presenti il candidato al collegio uninominale della Camera Giuseppe D'Ippolito, Silvia Vono candidata al Senato uninominale, Paolo Parentela candidato alla Camera nel collegio plurinominale e Bianca Laura Granato candidata nel collegio plurinominale del Senato.

Paola (CS): Il candidato alla Camera nel collegio uninominale di Paola, Massimo Misiti e Luigia Leone, candidata alla Camera nel collegio plurinominale alle 19.30 di domani saranno all'Auditorium Sant'agostino, presso il Municipio della cittadina tirrenica. Con loro per illustrare ancora una volta il Programma M5S Renato Bruno, consigliere comunale di Scalea e Domenico Miceli, consigliere comunale di Rende.

Catanzaro: Dalle 19 di domani, 2 marzo, in Piazza Prefettura musica e divertimento. Si alterneranno poi sul palco il candidato al collegio uninominale della Camera Giuseppe D'Ippolito, Silvia Vono candidata al Senato uninominale, Paolo Parentela candidato alla Camera nel collegio plurinominale e Bianca Laura Granato candidata nel collegio plurinominale del Senato. Saranno presenti molti attivisti dei meet up del collegio.

Maierato (VV): Alle ore 18.30 Riccardo Tucci, candidato alla Camera nel collegio plurinominale, insieme alla consigliera comunale Carmen Manduca incontreranno i cittadini presso "Piazzetta" in Corso Garibaldi.

Corigliano Calabro (CS): Chiusura in piazza Salotto alle ore 18, saranno presenti i candidati Francesco Sapia (uninominale Camera), Elisa Scutellà, Francesco Forciniti (plurinominale Camera) e Silvana Rosa Abate (plurinominale Senato).

Crotone: Le candidate nel collegio uninominale di Camera e Senato Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado, accompagnate dai consiglieri comunali, Ilario Sorgiovanni e Andrea Correggia e da diversi attivisti del circondario chiuderanno la loro campagna oggi alle 19 in Piazza della Resistenza. Musica dal vivo anche a Crotone.