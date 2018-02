L'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" comunica con "immensa gioia la fine di un incubo durato 17 anni e l'INIZIO DI UN SOGNO che ha visto oggi, una giornata storica per la Calabria, l'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO di ammodernamento del 3° Megalotto della S.S.106 che collegherà Sibari a Roseto Capo Spulico.

Si tratta di un'opera strategica di interesse nazionale il cui progetto definito già totalmente finanziato avrà il costo di 1.335 milioni di euro e che consentirà la realizzazione di una strada a 4 corsie (due per ogni senso di marcia e separate).

La realizzazione di questo progetto risale al 2001. Nel 2007 venne approvato un progetto preliminare. Nel 2008 fu pubblicato il bando per l'aggiudicazione dei lavori che però avvenne solo nel giugno del 2010. Nel 2014 venne presentato il progetto preliminare definitivo (a febbraio al Museo di Sibari), mentre a luglio venne chiusa a Roma la Conferenza dei Servizi.

Nel 2016 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvò solo la Prima Tratta (Sibari – Trebisacce), mentre bocciò la seconda sulla quale peraltro gravavano i pareri non favorevoli di ben due Ministeri (Ambiente e Beni Culturai). Tuttavia, i lavori non partirono perché il progetto, può essere avviato solo se approvato per intero.

Solo negli ultimi tormentati mesi del 2017 ed i primi due mesi del 2018 sono stati finalmente superati tutti gli ostacoli e si è pervenuti ad un progetto definitivo che coniuga finalmente le esigenze ambientali e paesaggistiche con quelle più essenziali di sicurezza stradale pervenendo ad un punto di incontro cruciale e determinante che ne ha, appunto consentito la definitiva approvazione.

Ora inizia la progettazione esecutiva ed i lavori di costruzione dell'opera la cui attività, per la Legge Obiettivo, non potrà superare i 3.454 giorni a partire da oggi (entro 9 anni dovrà essere inaugurata).

L'ammodernamento della strada Statale 106, già completato nel tratto Pugliese e Lucano, ora inizierà anche in Calabria creando le condizioni affinché possa adesso essere ammodernata la S.S.106 anche a Sud di Sibari.

Oggi, a Roma, è stata scritta la pagina più bella della storia della costa jonica calabrese, della Calabria tutta: inizia oggi un nuovo percorso che ci porterà, da qui a poco, ad iniziare i lavori della più grande infrastruttura prevista nei prossimi 10 anni nel meridione d'Italia ma anche una via d'accesso al corridoio adriatico che, ne siamo certi, consentirà lo sviluppo, il progresso e, soprattutto, la sicurezza stradale per la nostra regione.

L'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" ringrazia quanti, insieme a noi, hanno creduto e lottato affinché questo giorno storico potesse diventare realtà: dovevamo riuscirci, potevamo riuscirci, finalmente ci siamo riusciti!".