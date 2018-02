Abbattimento dei due passaggi a livello di Sibari: l’1 marzo la presentazione del progetto dell’assessore Musmanno

Domani, giovedì 1° marzo, alle ore 18.30, presso la sede della Delegazione Municipale di Sibari (Strada Provinciale 169, n. 12), l'Assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno presenteràil Progetto esecutivo delle opere sostitutive dei 2 passaggi a livello di Sibari.

All'incontro con i giornalisti interverranno anche il Rappresentante della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Cassano allo Jonio e l'ing. Giancarlo De Carlo, responsabile della Struttura di Rete Ferroviaria Italiana "Programma soppressione passaggi a livello e risanamento acustico.

L'intervento che sarà illustrato nel corso dell'incontro con i giornalisti ricade in prossimità di un punto di passaggio e smistamento di numerosi flussi veicolari, i quali, intersecando due linee ferroviarie, determinano situazioni di traffico intenso, soprattuttodurante il periodo estivo, con estenuanti code di attesa.

L'opera consiste nella realizzazione di due sottovia carrabili e tre impalcati in sostituzione del Passaggio a Livello al Km 122+852 della linea Metaponto­-Reggio­Calabria e del Passaggio a Livello al Km 0+564 della linea Paola­-Sibari.

In corrispondenza dello scatolare sostitutivo del Passaggio a Livello sulla linea Cosenza­-Sibari vengono realizzati due cavalcavia, uno necessario per consentire l'accesso alla chiesa di San Giuseppe sia per il traffico pedonale che carrabile e l'altro per consentire il collegamento tra la viabilità di servizio al campo sportivo e l'area sopraelevata tra i due sottopassi.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di una strada ed un cavalcavia in prossimità dello scatolare sostitutivo del Passaggio a Livello sulla linea Metaponto­-Reggio Calabria, che consentirà l'accesso agli edifici esistenti di interesse privato, pubblico e commerciale.

Considerata l'importanza dell'intervento si invitano i colleghi giornalisti a partecipare alla conferenza stampa e ad assicurare adeguata copertura all'iniziativa.