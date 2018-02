"Siamo di fronte ad una sfida elettorale fondamentale e il nostro Paese soffre la mancanza di una visione di lungo periodo. Noi, dirigenti dell'associazione FutureDem, pensiamo sia urgente prendersi la responsabilità di costruire un futuro all'altezza dei nostri valori di centrosinistra e delle aspettative delle nuove generazioni.

In questi anni in Calabria abbiamo organizzato eventi di formazione, elaborato proposte e realizzato iniziative volte a migliorare le realtà in cui viviamo e operiamo. Un lavoro quotidiano fatto di radicamento territoriale, volti appassionati e idee coraggiose. Un percorso di sostegno e supporto nei confronti del Partito Democratico e della sua sfida di governo nazionale e regionale, che ora dovrà superare la prova del voto e che ci vede ancora una volta impegnati al suo fianco.

Una sfida audace, che ci vedrà schierati dalla parte di compagni di tante battaglie come Mario Valente, giovane candidato tra le file del Partito Democratico nel collegio proporzionale di Calabria Nord, testimonianza di come ancora si possa dare riconoscimento a percorsi collettivi, costruiti su militanza e impegno". Lo afferma una nota a firma di FutureDem.