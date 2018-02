In arrivo temporali sulla Calabria. Domani allerta arancione

L'arrivo di aria artica porterà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di pianura, associate a forti venti. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi, ci saranno temporali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia, specie sui settori ionici. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In serata, inoltre, si prevedono venti settentrionali da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Toscana, in estensione dal pomeriggio di domani a Puglia e Lazio, specie sui settori settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani ancora nevicate fino a quote di pianura sul Veneto, in estensione ad Emilia-Romagna, Liguria e, a seguire, Toscana, Umbria e Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sulle Marche. Si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra dei 500-700 metri sull'Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e Sardegna, con quota neve in progressivo calo fino in pianura nel corso del pomeriggio/sera su Abruzzo e Molise e, a seguire, sul Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sull'Abruzzo. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischi idrogeologico sul versante centro-orientale dell'Abruzzo e sulla Calabria. Allerta gialla sul settore centro-orientale dell'Emilia Romagna, sulle Marche, sul resto dell'Abruzzo, sul Lazio, sul Molise, su gran parte della Puglia e della Sicilia.

