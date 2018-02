Elezioni, Magorno (Pd): "Non vogliamo i voti della 'ndrangheta"

"I candidati del Pd in Calabria non vogliono i voti della 'Ndrangheta e sono in giro per tutto il territorio della nostra regione. Alla politica il compito di creare lavoro, così la mafia sarà sconfitta definitivamente". Lo ha detto il segretario del Pd Calabria, candidato capolista al Senato, Ernesto Magorno, nel corso di una manifestazione elettorale a Vallefiorita.

23 Febbraio 2018