Regione, prorogati i termini domande del bando “Illuminazione pubblica”

Si avvisa che con decreto in corso di registrazione il dirigente del Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica ha disposto la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo sulla linea di intervento 1 dell' Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni di cui al D.D. n. 3917 del 12.04.2017, già fissato con D.D. N. 6868/2017 nelle ore 20:00 del giorno 16.01.2018.

Il nuovo termine di scadenza è il giorno 17 Marzo 2018 alle ore 20:00.

Con il medesimo decreto si è altresì confermata per il giorno 16.01.2018 la scadenza della terza finestra temporale per la valutazione delle istanze pervenute sulla linea di intervento 1 entro quella data.

Giorno 17 Marzo 2018, ore 20:00, nuova data di scadenza del bando, si chiuderà la quarta ed ultima finestra temporale per la valutazione delle istanze pervenute sulla linea 1.

E' attualmente in corso, da parte della commissione appositamente nominata, la valutazione delle istanze pervenute sulla linea di intervento 2 dell'Avviso, i cui termini sono scaduti il 18 Settembre 2017.

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/295/index.html