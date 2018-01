"Questa mattina il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nell'esporre il programma elettorale della sua lista, ha parlato del rafforzamento del Servizio sanitario nazionale come una delle priorità da affrontare per un buon governo del Paese". Lo afferma, in una nota, il senatore Giovanni Bilardi, responsabile di Forza Italia per la Medicina territoriale. "Se la Lorenzin vuole affrontare questa campagna elettorale a colpi di slogan - aggiunge Bilardi - tenga presente che ci sono dati e fatti che ci rivelano come in questi ultimi cinque anni di Governo il potenziamento del Ssn non è mai avvenuto. Così come non è stato fatto nulla in tema di costi dell'assistenza sanitaria, né tantomeno per gli anziani malati e non autosufficienti, per non parlare dei disabili". "Le promesse del Ministro della Salute - conclude l'esponente di Forza Italia - possono considerarsi già non mantenute dal momento che la stessa ha avuto molto tempo a disposizione ed una legislatura intera per attuarle, ma non si è ancora visto nessun risultato".

Dettagli Creato Lunedì, 15 Gennaio 2018 17:26