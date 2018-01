"Tutti gli indicatori economici registrano una progressiva flessione della Calabria, che decresce in un Paese che ha già di suo la crescita più lenta dell'Europa. Di tutto questo ne il presidente Oliverio e neppure la sua maggioranza sembrano accorgersene.

La mortalità delle imprese non conosce un'inversione, a conferma di uno stato dell'arte che impoverisce sempre più il tessuto economico.

Non esistono ricadute reali , a 4 anni di distanza, del Por, che rimane un involucro freddo e distante.

Mentre Ferrovie dello Stato investe addirittura in Europa, non spende un euro per la infrastrutturazione delle nuove linee.

L'isolamento della Calabria è trasformato in un autoisolamento che separa ancora di più e nettamente la regione dal resto della penisola.

Non c'è una risposta politica seria e progettuale, non si interviene sul credito bancario che di fatto non esiste più.

Sono questi gli argomenti di discussione più seri su cui parlare in campagna elettorale ma con lo spirito del pensare al dopo. L'asfissia della rassegnazione è insopportabile e non si risolve con la compulsiva voglia di cambiare semplicemente le compagini di governo.

Il nucleo centrale è l'assenza della capacità di poter governare le situazioni fuori da una continua emergenza.

Non possiamo escludere dal dibattito di questa campagna elettorale la questione regionale, divenuta per la Calabria un microcosmo della questione meridionale". Lo afferma in una nota la parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli.