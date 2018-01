Elezioni, Magorno (Pd): "Brunetta dimentica fallimenti del centro destra"

"Le dichiarazioni rilasciate in Calabria dal capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta, sono l'ennesima dimostrazione dei falsi storici di cui si nutre il centrodestra in Italia e anche in Calabria. Ci vuole coraggio e disprezzo dell'intelligenza dei calabresi e degli italiani tutti per affermare che l'armata brancaleone del centrodestra vincera' e salvera' i destini di una nazione che - ed e' questa la verita' - e' stata acciuffata per un pelo dal precipizio a cui esattamente il Governo Berlusconi l'aveva condannata. Un centrodestra mistificatore, che alla prova dei fatti ha fallito su tutta la linea e su tutto i fronti, ora ha l'ardire di presentarsi come il nuovo che avanza. Ci batteremo con tutte le nostre forze affinche' quest'altra faccia del populismo non avanzi e invito il Pd Calabria a serrare i ranghi, a mettere da parte i personalismi per ritrovare di fronte ai fautori di una delle stagioni piu buie della nostra democrazia la forza e le ragioni dello stare insieme. Questa e' l'ora dell'unita', e' l'ora dell'impegno a pancia bassa e della dedizioni totale a servizio del nostro Paese". Lo afferma il parlamentare del Pd Ernesto Magorno, segretario regionale del partito in Calabria.

