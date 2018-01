Gratteri ospite di “Faccia a Faccia”. Appuntamento domani su “La7”

Faccia a Faccia di Giovanni Minoli in onda alle 14,00 su La7 domani. La copertina del Faccia a Faccia è dedicata all'operazione Stige, il maxiblitz contro la 'Ndrangheta, coordinato dal procuratore capo Nicola Gratteri e condotta dai carabinieri del Ros. In esclusiva a Faccia a Faccia le immagini dell'operazione che ha fatto scattare le manette per 169 persone, quasi tutti imprenditori e amministratori locali, tra loro anche il sindaco di Cirò Marina e il Presidente della Provincia di Crotone. L'ospite del Faccia a Faccia è Nicola Gratteri,Procuratore della Repubblica di Catanzaro, da anni impegnato in prima linea nella lotta contro la 'Ndrangheta. Alessandra Cravetto ci porta nelle aziende italiane guidate da donne. In questa puntata Matilde Bernabei, Presidente della Lux Vide, società di produzione televisiva, che ha firmato alcuni dei più grandi successi televisivi: Don Matteo, L'isola di Pietro e i Medici. Giovanna Corsetti e Fabrizio Berruti ci fanno un ritratto di Carlo Verdone. Dagli inizi della carriera, con i suoi memorabili sketch televisivi, fino al debutto sul grande schermo e la consacrazione tra le stelle della commedia italiana. In chiusura, il consueto editoriale di Pietrangelo Buttafuoco"OLI'OLA'"dedicato a Berlusconi contro tutti.

