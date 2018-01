Bando Reti territoriali di conciliazione: proroga dei termini

Il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" comunica che è in fase di pubblicazione il decreto di proroga, per ulteriori 30 giorni, del termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso pubblico "Reti Territoriali per la Conciliazione tra i tempi di vita e di Lavoro", la cui precedente scadenza era prevista per le ore 12:00 del 15 gennaio 2018.

Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/320/index.html