Rapani riconfermato nella direzione nazionale di FdI. Con lui anche Aversa e Ripepi

Ernesto Rapani è stato riconfermato nella direzione nazionale di Fratelli d'Italia. Insieme a lui, a rappresentare la Calabria, sono stati eletti anche Rosario Aversa (della sezione di Lamezia Terme) e Massimo Ripepi (della sezione di Reggio Calabria).

È quanto emerso dall'assemblea nazionale del partito presieduta da Ignazio La Russa, alla presenza del candidato premier Giorgia Meloni, che si è tenuta oggi (sabato 13 gennaio) a Bologna.

La Calabria sarà, dunque, degnamente rappresentata nella direzione nazionale dei Fratelli d'Italia.

«Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato Ernesto Rapani dopo le votazioni – per questa mia riconferma in direzione nazionale e non posso esimermi dal ringraziare tutti i componenti del partito che hanno inteso sostenermi ed offrirmi la loro fiducia. Ma la soddisfazione, questa volta è tripla perché insieme a me sono stati eletti altri due calabresi, Rosario Aversa e Massimo Ripepi. La giusta rappresentanza, risultato di un sempre più crescente radicamento sul territorio calabrese di Fratelli d'Italia, grazie ad un lavoro certosino che ho intrapreso nell'ormai lontano 2013».