Centoventi studenti delle scuole superiori calabresi si preparano a lanciare la propria idea imprenditoriale per misurarsi con i loro colleghi delle altre regioni nel concorso nazionale "latuaideadimpresa©", la competizione coordinata in Calabria da Confindustria Cosenza e promossa nel Paese da Sistemi Formativi Confindustria con Strategica Community. Lo riferisce un comunicato di Unindustria Calabria. "L'edizione 2018 - è detto nel comunicato - verrà presentata nel dettaglio lunedì 15 gennaio nella sede degli industriali cosentini quando i gruppi di studenti di 12 scuole animeranno il confronto con gli industriali. Latuaideadimpresa è anche un percorso di alternanza scuola-lavoro, riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori, che li accompagnerà fino alle fine dell'anno scolastico, aiutandoli a sviluppare una serie di soft skills divenute ormai indispensabili per poter accedere al mondo del lavoro contemporaneo. La gara ha l'obiettivo di indirizzare i ragazzi verso la scoperta dei valori etici e culturali di cui è portatrice l'impresa, che si caratterizzano in senso di responsabilità, spirito di sana e leale competizione, affermazione del merito, confronto aperto e curioso, stimolo alla creatività.

Il progetto consiste in una gara tra le idee imprenditoriali elaborate dai ragazzi, corredate da un business plan ed illustrate in un video spot. Oltre agli incontri formativi diretti, ci si avvale anche del supporto tecnico della piattaforma web www.latuaideadimpresa.it, uno spazio on line che coinvolge studenti, insegnanti ed imprenditori in una vera e propria rete nazionale tra scuola e impresa, fatta di dialogo ed interazione sul tema di come fare impresa, della formazione scolastica e delle professionalità necessarie per accedere al mondo del lavoro". "Incontreranno gli studenti coinvolti nel progetto di alternanza scuola lavoro per Confindustria Cosenza - prosegue il comunicato - il presidente Natale Mazzuca, alla guida anche di Unindustria Calabria, il presidente del Comitato dei Giovani Imprenditori Roberto Rugna, il direttore Rosario Branda, i responsabili dell'Area economia Maurizio Bozzo e della Comunicazione ed Education Monica Perri. L'esperto Ercole Adimari del Gruppo Intesa Sanpaolo, sponsor nazionale del progetto, approfondirà le tematiche relative al business plan".