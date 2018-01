La gestione trentennale degli aeroporti Tito Minniti di Reggio Calabria e Sant'Anna di Crotone resterà alla Sacal (società aeroporti calabresi). La notizia e' stata diffusa dalla stessa società che già gestisce l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme (CZ). Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi della Sacal, ribaltando la decisione del Tar Calabria che in un primo momento aveva dato ragione alla Sagas (societa' che gestiva l'aeroporto di Crotone), annullando gli atti della gara dell'Enac per l'affidamento in concessione dei due aeroporti in questione. Il 24 agosto 2016 l'Ente nazionale per l'aviazione civile aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone per una durata trentennale e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. La gara e' stata vinta dalla Sacal che, nei fatti, e' la societa' unica di gestione dei tre aeroporti calabresi.

(Mav/Dire).