D'Ascola (AP): "Zes entro questa legislatura"

"Si tratta di un parere favorevole, con delle osservazioni che comunque non sono vincolanti. Sono ottimista per la firma del decreto finale. L'obiettivo e' fare partire le Zes (zone economiche speciali) entro la fine di questa parte di legislatura, nel corso della quale il governo e le commissioni sono in regime di prorogatio. La politica si deve impegnare e lo sta facendo, affinche' vengano realizzate le Zes". Cosi' all'agenzia Dire il senatore calabrese, Nico D'Ascola (Ap), presidente della commissione giustizia, commentando il parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'istituzione delle zone economiche speciali (Zes).

Dettagli Creato Giovedì, 11 Gennaio 2018 14:04