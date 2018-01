"Le dimensioni, i numeri, la portata e la rilevanza dell'operazione Stige - definita dal Procuratore Gratteri la piu' grande inchiesta degli ultimi anni, frutto di un'indagine da manuale - restituiscono fiducia e voglia di andare avanti a quanti credono nella giustizia ed operano con onesta', impegno, serieta' e dedizione nei rispettivi ruoli e nei settori in cui esplicano le proprie attivita'. I successi conseguiti dalle autorita' preposte nella lotta contro il malaffare e le tante, mutevoli e subdole forme nelle quali si manifesta, rappresentano il migliore antidoto contro il disimpegno e l'abbandono al fatalistico: tanto non cambia nulla". E' quando afferma il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca , all'indomani della maxi operazione che ha portato in carcere 169 persone a vario titolo legate alla 'ndrangheta. "Le implicazioni, i trasversalismi e la pervasivita' di un sistema malavitoso capace di condizionare e controllare pezzi di territorio, di settori economici, di pubblica amministrazione e di rappresentanti delle istituzioni, impone - dice Mazzuca - a tutti un impegno consapevole per alzare ulteriormente l'asticella della legalita', del rispetto delle regole e l'affermazione completa dei principi che stanno alla base del bene comune e del pubblico interesse. Come Unindustria Calabria - dice Mazzuca - siamo impegnati da sempre in questa direzione senza se, senza ma e senza tentennamenti".

A parere di Mazzuca "occorre allargare il controllo in tutti i settori sensibili della pubblica amministrazione per prevenire quei fenomeni distorsivi che vanno dalla corruzione al condizionamento di gare e procedure, fino al punto di annullare nei fatti il libero mercato e la corretta concorrenza tra le imprese. Alla percezione tangibile della vicinanza dello Stato in tutte le sue articolazioni deve seguire, da parte di tutti, un impegno coerente e determinato teso a denunciare ogni tipo di pressioni improprie, minacce, tentativi di intimidazione e richieste estorsive comunque subite. Per la nostra parte - spiega ancora il presidente di Unindustria Calabria - e' dal 2010 che aderiamo al Protocollo di Legalita' sottoscritto tra Confindustria ed il Ministero degli Interni, dato vita alla campagna regionale "Io il pizzo non lo pago" con costituzione di parte civile nei principali processi connessi, manifestando la ferma e decisa opposizione nei confronti di qualsiasi forma di contiguita' tra imprese ed organizzazioni criminali. Con la consapevolezza che non fosse di per se' sufficiente, abbiamo avviato nel tempo molte iniziative di informazione e formazione sui temi della sicurezza e della legalita', in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di imprese associate, offrendo loro supporto e sostegno diretto nella doverosa fase di denuncia. L'odierno successo dello Stato e dei suoi organi preposti al presidio del territorio, della legalita' e della giustizia - conclude Natale Mazzuca - ci rende ancora piu' forti, consapevoli e credibili nelle nostre azioni che intensificheremo ulteriormente convinti come siamo che senza giustizia e legalita' si mortifica la dignita' delle persone, viene meno la liberta', la possibilita' di fare impresa e lo stato di civilta' tanto faticosamente conquistato e che vogliamo difendere". (AGI)