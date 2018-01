Operazione "Stige", caso omonimia con imprenditori di Napoli

Un caso di omonimia che ha gia' generato una contesa giudiziaria per l'uso del nome. Il Mulino Caputo, azienda leader nel settore delle farine per prodotti da forno, in particolare pizza e pane, che fa capo all'imprenditore partenopeo Antimo Caputo, in una nota ribadisce la sua estraneita' alle vicende giudiziare di Amodio e Luigi Caputo, due dei 169 destinatari di misure restrittive nell'ambito della operazione Stige sulla 'ndrangheta del Crotonese. I due sono titolari di una ditta di panificazione. I responsabili dell'azienda napoletana tengono a precisare che Mulino Caputo non ha legami di alcun tipo, ne' di parentela ne' aziendale, con quella omonima calabrese.

