Operazione "Stige", Bova: "Scenario inquietante"

"Quanto emerge dai primi dettagli della maxi operazione 'Stige' portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ci pone di fronte a uno scenario inquietante che ricollega inesorabilmente i fili della 'ndrangheta a quelli di una politica marcia e corrotta che va assolutamente isolata e riformata". È quanto dichiara il consigliere regionale, Arturo Bova (LeU), presidente della Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria. "Tra i 169 arresti tra Calabria e Germania, a colpire e' soprattutto la presenza di amministratori locali coinvolti. Tra questi - ha aggiunto Bova - l'eco maggiore la produce il nome del presidente della Provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla. Da operatore del diritto, prima ancora che da consigliere so bene come un arresto non sia inequivocabilmente affermazione di colpevolezza e la verita' processuale sara' l'unica base su cui tirare le somme". "Ma quanto emerge oggi non puo' non colpire, non puo' esimerci e costringerci ad una riflessione: se confermato, l'impianto accusatorio restituirebbe l'ennesimo spaccato di una Calabria ancora pericolosamente sotto scacco delle 'ndrine che, per l'ennesima volta, sono riuscite ad avere pieno controllo di un pezzo di politica e delle istituzioni attraverso i suoi uomini. Ancor di piu', di una Calabria in cui c'e' chi non si fa scrupolo ad utilizzare le leve della criminalita' organizzata per farsi eleggere ad una carica politica". "È questo l'aspetto che merita maggiore attenzione - ha concluso Bova - ancora una volta, un'inchiesta tratteggia tutto cio' che i calabresi perbene sono quotidianamente impegnate a combattere".

Dettagli Creato Martedì, 09 Gennaio 2018 18:48