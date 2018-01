Diga del Melito, Manno: "Protesta clamorosa se no finanziamento"

"Carissimo Presidente, poco fa ho riscritto ancora una volta al Ministro Del Rio per chiedere il finanziamento di 14 milioni di euro per realizzare il progetto definitivo e cantierabile della Diga sul Melito ,e 4,5 milioni per le indagini". Così il presidente del Consorzio di bonifica Ionio catanzarese, Grazioso Manno, si rivolge, con una lettera, al presidente della Regione, Mario Oliverio. "Alla luce dell'articolo 49 della Legge di stabilità - aggiunge Manno - non ci sono più ostacoli alla mia richiesta di finanziamento per realizzare il progetto definitivo e cantierabile. Ormai non vi sono più ostacoli alla mia richiesta. Io aspetterò fino a venerdì prossimo: altrimenti la mia protesta sarà assolutamente clamorosa. Una minaccia? Sì, una minaccia, perché stanchi di promesse e stanchi di aspettare. Aspetto notizie".

Dettagli Creato Lunedì, 08 Gennaio 2018 19:52