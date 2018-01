Idv Calabria: "Bene progetto con Lorenzin, Pd non pensi di essere autosufficiente"

"IdV condivide e partecipa al progetto politico "Civica Popolare" con il ministro Lorenzin. Sarà presentato martedì 09 gennaio il simbolo che affiancherà il Partito Democratico e le altre forze politiche del centro-sinistra, per battere il populismo e la demagogia di centro-destra e 5 Stelle. Auspico che la dirigenza del PD calabrese, nella prossima settimana, apra un tavolo di confronto per la condivisione dei collegi uninominali, coinvolgendo i partiti e le forze politiche che hanno contribuito a battere il centrodestra in Calabria nel 2014. Il PD non può pensare di essere autosufficiente. A tal proposito, IdV Calabria è pronto a dare tutto il proprio contributo per la composizione della lista proporzionale e di quella maggioritaria." Cosi' in una nota Domenico Iaconantonio segretario regionale IdV Calabria.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Gennaio 2018 14:19