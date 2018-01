"La grave intimidazione contro don Ennio Stamile, coordinatore di Libera Calabria, ci porta un'altra volta a dover denunciare l'isolamento e l'abbandono in cui purtroppo tante realtà si trovano ad operare nel contrasto alla criminalità organizzata". Lo afferma, in una nota, la deputata Celeste Costantino, di "Liberi e Uguali", componente della Commissione parlamentare antimafia. "La politica istituzionale - aggiunge - deve far sentire di più la propria voce nella battaglia contro la 'ndrangheta ed essere vicina alle personalità e alle esperienze che quotidianamente operano sui territori". "A Don Ennio e a Libera - dice ancora Celeste Costantino - va tutta la mia solidarietà, ma principalmente il mio impegno a continuare a sollecitare, come ho fatto in questi anni in Commissione parlamentare antimafia, un'attenzione particolare nei confronti della Calabria, che più di altre regioni soffre la presenza e il controllo del territorio da parte delle cosche".

