Politiche 2018, Laura Ferrara (M5S) chiama a raccolta Portavoce e attivisti

Una riunione operativa molto parteciapata, quella indetta nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio 2018, nel Grand Hotel di Lamezia Terme, dall'europarlamentare Laura Ferrara, nominata coordinatrice della campagna elettorale del MoVimento in Calabria, da Luigi Di Maio. "La chiamata alle urne del 4 marzo rappresenta la possibilità di cambiare il nostro Paese - afferma l'eurodeputata - ci sarà bisogno dell'impegno di tutti, per questo ho inteso convocare questa prima riunione a cui hanno partecipato i portavoce e gli attivisti calabresi. La giornata di oggi rappresenta l'accensione dei motori della macchina organizzativa. Abbiamo raccolto tantissime proposte e suggerimenti che arrivano dall'intero territorio regionale e che naturalmente toccano le corde più sensibili della Calabria: occupazione, sanità, trasporti, corruzione, ambiente. Tutti temi già affrontati in Parlamento come forza di opposizione e nei Comuni con il supporto degli attivisti. Il Programma Nazionale sarà il faro che guiderà la campagna elettorale anche in Calabria. Un Programma nato dalla partecipazione e dalla democrazia diretta grazie al Sistema Operativo Rousseau. Le prossime elezioni sono una importante scommessa per la Calabria e incontrare oggi - conclude la pentastellata - numerosi cittadini animati dai principi del Movimento 5 Stelle e spinti dalla voglia di cambiamento mi fa ben sperare. Il nostro sarà sempre un impegno per costruire un mondo migliore, a misura d'uomo dove la gestione del potere non sia per pochi ma nelle mani della collettività".

Dettagli Creato Venerdì, 05 Gennaio 2018 18:08