Feriti a Capodanno in Calabria, Codacons: "Sindaci moralmente responsabili"

I primi dati sulla guerriglia di capodanno è sconfortante, superiori allo scorso anno.

La mole di fuochi pirotecnici venduti e utilizzati in questa fine d'anno è stata senza ombra di dubbio favorita dal disinteresse degli amministratori locali che non hanno ritenuto di imporre il divieto ai botti.

Spiace che i Sindaci Calabresi non abbiano saputo cogliere il valore ed il senso delle nostre richieste.

Oggi consigliamo loro di fare un giretto a visitare i feriti di cui sono - questa l'accisa lanciata da Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons - moralmente corresponsabili.

Evitiamo lacrime di coccodrillo, questo è il risultato di una notte senza regole, dove tutto è consentito, perfino sparare per strada.

A tutti noi non resta che riflettere sul fatto che i nostri Sindaci - conclude Di Lieto - continuino a ritenere superfluo mettere in campo strumenti finalizzati a far rispettare le regole e combattere l'illegalità.