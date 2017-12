La Scuola Europea Sommelier Calabria promuove il proprio calendario 2018

Le produzioni tipiche e, quindi, enogastronomiche nonche' identitarie dei Territori di Calabria, hanno sempre suscitato, tra uomini e donne del lavoro, modalita' creative diverse per raccontare le eccellenze.

Lo testimonia l'idea- che ha afferrato esempi realizzati in Italia-della piccola Margherita Pingitore, di 11 anni, allieva della prima media della scuola " Enrico De Nicola" di Castrovillari, la quale si e' cimentata, osservando e ripetendo tratti di altrettante creazioni, grazie alla sua volonta' oltre all'incitamento anche dei genitori, a ridisegnare, per l'Associazione di settore, dove e' impegnato il suo papa', degli elementi simpaticissimi a corredo di un calendario 2018 intitolato "Il Vino e i Giornali", promosso, edito e voluto dalla Scuola Europea Sommelier Calabria.

Questo, con 7 vignette re-intercettate da precedenti lavori pensati in altri territori del Paese, coniuga, in modo satirico e semplice, cio' che lega la persona al vino, utilizzando parole che sono annodate, con nomi rivisitati per l'occorrenza, ad altrettante testate giornalistiche , dando luogo, cosi', a scoppiettanti rappresentazioni espressive che fanno gustare "al palato" tale proposta come un buon bicchiere di vino frizzante. Tanto quanto per solleticare la curiosita' e il desiderio di ciascuno ad averne uno a casa per condividere questa capacita' in erba - "al sapore di vino novello"-nel cercare di mettersi in gioco , che potrebbe spingere la scuola europea sommelier Calabria ed il suo staff a pensare,da oggi in poi, di sostenere ogni anno un calendario creativo,proveniente dall'espressivita' delle giovanissime generazioni e che leghi, in questo caso, gli enoprodotti ad un aspetto della realta' guardandola con la lente delle identita' popolari, ispiratrici da sempre di detti e coniatrici, grazie pure al nostro vernacolo, di caratterizzazioni colorite ed esplicative piu' di quanto formula la stessa lingua italiana.