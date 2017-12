Regione, Bevacqua: "Dematerializzare lavoro Consiglio e Giunta"

"È mia intenzione porre all'attenzione del presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, un ordine del giorno teso alla dematerializzazione dei flussi documentali e del lavoro d'Aula". Lo afferma, in una dichiarazione, Domenico Bevacqua, presidente della Commissione Ambiente e Territorio di Palazzo Campanella. "Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività delle istituzioni pubbliche - aggiunge Bevacqua - è, da tempo, al centro dell'azione di riforma dei procedimenti normativi delle assemblee legislative e degli organi esecutivi di diverse Regioni. I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati dal fatto di essere costosi e dall'avere un forte impatto ambientale. La finalità immediata della mia iniziativa è quella di far sì che, durante le sedute, circolino su carta soltanto gli argomenti che non sono all'ordine del giorno e che vengono trattati ugualmente in Assemblea su decisione dell'Aula. L'obiettivo finale è quello di giungere alla dematerializzazione di tutti i flussi documentali attinenti allo svolgimento delle funzioni dei membri del Consiglio e della Giunta, comprese le comunicazioni istituzionali e i processi gestionali e di modulistica". "Per questo - dice ancora il consigliere regionale - il mio ordine del giorno impegnerà l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale ad attivarsi per rendere compiuta la de-materializzazione di tutto il processo di preparazione degli atti e della loro approvazione, in maniera tale che, da un lato, tutti i testi integrali degli oggetti assembleari, comprensivi della scheda di iter, siano messi a disposizione esclusivamente in formato digitale, e, dall'altro, sia raggiunta la completa dematerializzazione anche per ciò che concerne i lavori delle Commissioni consiliari e delle sedute di Giunta". "Credo si tratti - conclude Bevacqua - di un provvedimento oltremodo opportuno, capace di produrre risparmi di tempo e di spesa, in piena sintonia con le tecnologie che oggi abbiamo a disposizione".

Creato Venerdì, 29 Dicembre 2017