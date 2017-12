Nel 2016 gli occupati ammontano a 22 milioni 758 mila, in crescita di 293 mila unita' su base annua (+1,3%). Lo rileva l'Istat, secondo cui nonostante l'aumento degli ultimi tre anni, il livello dell'occupazione resta ancora inferiore a quello pre-crisi con una differenza di 333 mila unita' rispetto al 2008. Aumenta il tasso di occupazione 15-64 anni, che arriva al 57,2%, un valore ampiamente al di sotto del dato medio dell'Ue, dove il 66,6% dei 15-64 enni e' occupato. Si confermano elevate tuttavia le differenze territoriali: se nel Nord il tasso di occupazione 15-64 anni raggiunge il 65,9%, nel Mezzogiorno gli occupati in questa fascia di eta' rimangono al 43,4%. L'Istat fa notare che l'aumento dell'occupazione riguarda solo i dipendenti (+323 mila); in circa nove casi su dieci, l'aumento del lavoro alle dipendenze riguarda il tempo indeterminato (281 mila, +1,9%), ma prosegue, seppur con minore intensita', la crescita del tempo determinato (+42 mila, +1,8%). L'incidenza dei dipendenti a termine sul totale dei dipendenti resta invariata al 14,0%, rimanendo piu' elevata per le donne e nelle regioni del Mezzogiorno, con un picco in Calabria (23,6%). Tra gli indipendenti prosegue l'intensa riduzione dei collaboratori, diminuiti del 12% in confronto a un anno prima. Prosegue quindi con minore intensita' il calo del numero dei disoccupati (-21 mila) e del tasso di disoccupazione (11,7%); a cio' si associa il forte calo degli inattivi (-410 mila unita'). "In sintesi - si legge nell'Annuario - il 2016 e' caratterizzato da un aumento dell'occupazione piu' forte rispetto al recente passato, ma ancora non sufficiente a colmare la perdita occupazionale prodotta dalla crisi. Segnali di miglioramento vengono dall'aumento degli occupati giovani e a tempo indeterminato oltre che dal lieve calo delle incidenze di part time involontario e sottoccupati. Persistono tuttavia alcune criticita' che caratterizzano il nostro mercato del lavoro, a causa soprattutto dei divari di genere e territoriali".

Pensioni pubbliche piu' ricche di quelle private. Nel 2015 gli importi medi annui delle prestazioni erogate nel comparto pubblico risultano quasi il doppio rispetto a quelli delle pensioni erogate nel comparto privato. La maggior parte delle pensioni viene erogata nel comparto privato, con circa 15,8 milioni di prestazioni e un importo complessivo annuo di 190,383 miliardi di euro, mentre per i 2,9 milioni di pensioni del comparto pubblico la spesa del 2015 e' di 67,584 miliardi di euro. Considerando il comparto privato, quello pubblico e le assistenziali, il 47,6% delle pensioni e' erogato al Nord, con una spesa che rappresenta il 50,6% a livello nazionale. L'importo medio delle pensioni erogate e' piu' alto nel Nord-ovest (13.375 euro), dove troviamo anche il tasso di pensionamento piu' elevato (39%). A livello regionale, gli importi medi pensionistici piu' elevati si registrano nel Lazio (13.939 euro) e in Lombardia (13.487 euro), quelli piu' bassi in Calabria (10.061 euro). Per quanto riguarda il tasso di pensionamento, quello piu' elevato in Liguria (45,9%), mentre i livelli piu' bassi si registrano in Campania (30,8%), Bolzano (32,6%), Sicilia (33,4%) e Lazio (34,1%).

In un biennio sono calati dell'1,2% i medici di base e quelli di guardia medica, e prosegue la diminuzione dei posti letto ospedalieri, a fronte di un importante aumento di quelli nelle strutture di assistenza residenziale. Con il permanere del divario Nord-Sud sul fronte dell'offerta ospedaliera.

Nel periodo 2013-2015 il numero di medici di base e' leggermente in calo (-1,2%) e pressoche' stabile il numero di pediatri (-0,5%). Cresce il numero di posti letto nelle strutture di assistenza residenziale (4,4% in piu' dal 2013 al 2015) mentre si riducono i posti letto ospedalieri, soprattutto quelli in 'regime per acuti': nel 2015 sono circa 195 mila i posti letto in regime ordinario (regime che prevede la permanenza del paziente nella struttura per almeno una notte), con un trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti. La dotazione di posti letto nel settore pubblico e' pari a circa il 78,0 per cento del totale dell'offerta ospedaliera. L'analisi degli ultimi otto anni (2007-2015) dell'indicatore relativo al numero di posti letto ordinari per abitante mostra una diminuzione da 3,8 a 3,2 posti per mille abitanti (rimanendo al di sotto del valore medio massimo stabilito dalla normativa nazionale di 3,7 per mille abitanti). I posti letto ordinari per acuti sono pari a 2,6 per mille, a seguire i posti letto per riabilitazione (0,4 per 1000 abitanti) e lungodegenza (0,2 per 1000 abitanti). Nel tempo il tasso di ospedalizzazione e' in diminuzione, soprattutto nelle strutture pubbliche. I dati regionali relativi agli indicatori dell'offerta ospedaliera anche nel 2015 mostrano una forte variabilita': i posti letto ordinari per mille abitanti variano dai valori piu' bassi in Calabria e Campania ai piu' alti in Emilia Romagna, nella Provincia Autonoma di Bolzano e in Valle d'Aosta. Negli ultimi cinque anni le dimissioni ospedaliere per acuti sono in continua discesa nonostante l'invecchiamento della popolazione. Tuttavia, la riduzione dei ricoveri procede a ritmi decrescenti (-4,3% tra 2012 e 2013 e circa -3% negli anni successivi), segnale di una progressiva stabilizzazione del fenomeno.

Veneto e Trentino Alto Adige vincono la maglia rosa per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla Calabria e alla Sicilia tocca invece la maglia nera. Nel 2015 i rifiuti urbani raccolti sono pari a 29,5 milioni di tonnellate (circa 486 chilogrammi per abitante), un valore leggermente piu' basso di quello del 2014, una modesta inversione di tendenza rispetto all'andamento osservato nel periodo 2010-2013. Di questi, il 47,5 per cento e' stato raccolto in forma differenziata. In termini pro capite le quantita' maggiori si raccolgono nelle regioni del Centro (542,7 chilogrammi) e del Nord-est (523,3); nelle altre ripartizioni i valori dell'indicatore risultano inferiori alla media italiana e sono pari a 472,7 chilogrammi per abitante nel Nord-ovest, 455,2 nelle Isole e 437,4 nelle regioni del Sud. L'Emilia-Romagna (641,8 chilogrammi per abitante) e la Toscana (607,1) sono le regioni in cui si raccolgono piu' rifiuti urbani in rapporto alla popolazione, mentre in Basilicata e Molise i valori sono inferiori ai 400 chilogrammi pro capite (rispettivamente 345,9 e 389,7). Anche per la raccolta differenziata i divari territoriali sono rilevanti. Nel Settentrione piu' della meta' dei rifiuti urbani raccolti e' differenziata, ad eccezione di Liguria (37,8 per cento) e Valle d'Aosta (47,8 per cento). Nel Centro si differenzia poco piu' del 40 per cento, anche a causa del moderato valore del Lazio (37,5 per cento), nel Sud circa il 39 per cento, mentre la raccolta differenziata e' pari a meno di un quarto di quella totale nelle Isole (23 per cento).

Le migliori performance si rilevano nelle regioni Veneto (68,8 per cento) e Trentino-Alto Adige (67,4 per cento). I valori piu' bassi caratterizzano la Sicilia e la Calabria, rispettivamente 12,8 e 25,0 per cento. La raccolta differenziata riguarda prevalentemente i rifiuti organici e la carta, che rappresentano in peso, rispettivamente, il 43,3 e il 22,5 per cento del totale raccolto con questa modalita'; seguono il vetro (12,5 per cento) e la plastica (8,4), mentre le altre tipologie di rifiuto, legno, metallo, tessili, raccolta selettiva, rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, ingombranti misti a recupero, rappresentano complessivamente il 13,4 per cento del rifiuto differenziato.La produzione di rifiuti speciali ammonta nel 2015 a 123,3 milioni di tonnellate, di cui il 7,4 per cento costituito da rifiuti speciali pericolosi. Nei rifiuti speciali non pericolosi circa il 43 per cento e' costituito da rifiuti misti dell'attivita' di costruzioni e demolizioni, mentre per quanto riguarda il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi il 13,6 per cento e' dato dai veicoli fuori uso in demolizione. Il 57,6 per cento dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e' prodotto nelle regioni del Nord, il 23,9 per cento nelle regioni del Mezzogiorno e il restante 18,5 per cento nelle regioni del Centro. In valore assoluto le maggiori quantita' (superiori a 10 milioni di tonnellate) di rifiuti speciali sono prodotte in Lombardia (28,4 milioni di tonnellate), che da sola produce il 37,3 per cento circa del totale generato in Nord Italia, seguita da Veneto (13,9), Emilia Romagna (13,1) e Piemonte (10,5). In rapporto alla popolazione, invece, i valori piu' elevati si rilevano in Valle d'Aosta (oltre 4,9 tonnellate per ogni abitante), Trentino-Alto Adige (3,9) e Emilia-Romagna (2,9). I valori raggiungono il minimo in Calabria, dove risulta prodotta poco piu' di una tonnellata di rifiuti speciali per abitante (1,1).

Il numero degli incendi forestali in Italia risulta in forte aumento, le fiamme divorano pezzi sempre piu' consistenti del nostro patrimonio boschivo soprattutto in Campania e in Calabria, le due regioni piu' colpite dal fenomeno.

Nel 2015 si sono verificati 5.442 incendi, sviluppati su una superficie pari a 41.510 ettari, di cui 25.867 boscati e 15.643 non boscati, in aumento del 67,1 per cento rispetto al numero degli eventi dell'anno precedente. La superficie forestale media percorsa dal fuoco e' stata di 7,6 ettari contro gli 11,1 del 2014 e i 9,9 del 2013, mentre l'incidenza della superficie boscata sulla totalita' della superficie percorsa dal fuoco e' del 62,3 per cento, in aumento rispetto allo scorso anno del 47,9%. Tra le ripartizioni, il Sud registra il numero maggiore di incendi, 2.578, il 47,4 per cento degli eventi totali, e anche il 45,9 per cento della superficie totale percorsa dal fuoco. Il Nord-Est registra il minor numero di incendi, 273, e ha anche la minor superficie totale interessata, 348 ettari, pari allo 0,8 per cento della superficie nazionale incendiata. A livello regionale le regioni piu' colpite, considerando il numero di incendi, sono la Campania con 994 eventi e la Calabria con 864, dove si e' concentrato il 34,1 per cento del totale degli eventi. In Calabria si sono registrate le maggiori superfici, boscata e totale, percorse dal fuoco, rispettivamente 4.901 e 6.581 ettari, pari al 15,9 per cento del totale della superficie interessata dagli incendi a livello nazionale. La superficie media colpita dagli incendi in questa regione e' di 7,6 ettari. La Valle d'Aosta, con soli 14 incendi boschivi, rappresenta la regione con il minor numero di eventi. Il Piemonte e' la regione con maggiore superficie media percorsa dal fuoco, 16,0 ettari, mentre il Trentino-Alto Adige/Sudtirol con la minore, 0,3 ettari.

Nel 2016 la spesa media familiare per consumi sfonda il tetto di 2.500 euro. Lo rileva l'Istat, secondo cui la spesa passa da 2.499,37 euro (in valori correnti) del 2015 a 2.524,38 euro nel 2016, registrando un aumento dell'1%, che arriva a +2,2% nei confronti del 2013, anno di minimo. Ciononostante, la spesa media mensile familiare rimane al di sotto dei 2.639,89 euro del 2011. La spesa per generi alimentari e bevande e' di 447,96 euro mensili (era 441,50 euro nel 2015); quella per carni, pur restando la componente alimentare piu' importante, torna a diminuire, mentre aumentano le spese per frutta e vegetali (+3,1%) e soprattutto pesci e prodotti ittici (+9,5%). Rispetto al 2015, diminuisce la quota di famiglie che cercano di limitare la spesa riducendo la quantita' o la qualita' dei prodotti alimentari acquistati ma la percentuale e' ancora molto elevata. Crescono (+0,9%) le spese per beni e servizi non alimentari, particolarmente rilevanti sono quelle per l'abitazione. Tornano ai livelli pre-crisi le spese per servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8%) e salgono per il terzo anno consecutivo quelle per beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura (+2,9%). Le famiglie composte da soli stranieri - spiega l'Istat nell'Annuario statistico italiano - spendono, in media, circa mille euro in meno di quelle composte da soli italiani (1.582,84 contro 2.590,59 euro); la loro spesa si concentra su beni e servizi essenziali, in particolare sulla spesa alimentare (21% del totale, contro 17,6% delle famiglie di soli italiani) e sulla spesa per l'abitazione (38% rispetto al 35,7%). Permangono ampie differenze territoriali: Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni con la spesa media mensile piu' elevata (intorno a tremila euro), mentre la Calabria e' ancora la regione con la spesa piu' contenuta (1.700 euro).

Resistono le differenze della rete d'offerta ospedaliera a seconda delle regioni: i posti letto ordinari per mille abitanti sono rimasti superiori al Nord rispetto al Mezzogiorno negli otto anni che vanno dal 2007 al 2015. Emerge dall'Annuario statistico italiano che, dal 1878, offre uno strumento autorevole per documentare lo stato e le trasformazioni del Paese. Nel periodo 2013-2015 il numero di medici di base è leggermente calato (-1,2%), pressoché stabile il numero di pediatri (-0,5%). Nello stesso periodo è cresciuto il numero di posti letto nelle strutture di assistenza residenziale (4,4% in più dal 2013 al 2015) mentre si sono ridotti i posti letto ospedalieri, soprattutto quelli in 'regime per acuti'. La disponibilità più elevata di medici del Servizio sanitario nazionale viene riscontrata nel Centro Italia, sia rispetto al numero di abitanti che di posti letto (2,3 medici per mille abitanti e 72,6 medici ogni 100 posti letto). I valori più bassi del rapporto tra personale medico e popolazione si hanno nel Sud: 1,7 medici per mille abitanti. I valori più bassi in Calabria (1,6 ogni mille abitanti), poi Campania, Puglia e Veneto (1,7). La maggiore disponibilità di personale medico è stata registrata in Valle d'Aosta (2,8) e Sardegna (2,5). Il rapporto tra numero dei medici e posti letto ordinari in ospedale è più basso nel Nord Est con 54,4; più alto in Toscana (75,7) e Sardegna (75,5). L'Annuario indica una diminuzione per quanto riguarda l'abortività volontaria: il tasso di ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza si è mantenuto, nel 2015, tra i più bassi d'Europa: 6,4 casi ogni mille donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni. (AGI)