"Con la delibera 449/2016 sono stati adottati, dalla giunta regionale, i regolamenti attuativi della legge regionale 23/2003 ed è stata avviata anche in Calabria, dopo 14 anni di attesa, la riforma del welfare. Il 10 novembre 2017, la giunta regionale ha adottato la delibera 526/2017, contenente il Regolamento 18 che detta importanti modifiche sul precedente relativo alla disciplina delle procedure di accreditamento e convenzionamento delle strutture". E' quanto afferma, in una nota, Candida Tucci, presidente regionale filiera sanità di Confapi Calabria 2.0. "La politica dei fatti - prosegue Tucci -ha dato risposte notevoli, complete, ma soprattutto che incidono e garantiscono migliori condizioni di qualità della vita della nostra collettività, quella rappresentate sia dalle maggioranze che dalle minoranze e, soprattutto, verso quella parte di società che quotidianamente porta sul groppone i disagi delle fasce deboli e che ha diritto alla vicinanza delle istituzioni e di chi governa. Il consigliere regionale Michele Mirabello, ha accolto le istanze delle associazioni che rappresentavano la voce del disagio che dava a rischio, i servizi socio sanitari ed i soggetti deboli a cui sono rivolti, le strutture socio assistenziali che li forniscono, i lavoratori che offrono quotidiana assistenza, ne ha valutato la incidenza sulla qualità della vita delle popolazioni calabresi, convocando la Terza Commissione Consiliare, Sanità ed Attività Sociali una immediata audizione a cui hanno partecipato i rappresentati delle strutture, le confederazioni, le associazioni, le forze sociali, i rappresentanti dei Comuni, realizzando squadra esclusivamente a favore della gente e dei servizi socio assistenziali calabresi". "Mirabello ha rappresentato la problematica al presidente Mario Oliverio, che ha dato indirizzi per la adozione degli atti di competenza della Giunta regionale. Sono stati garantiti i diritti di quei lavoratori e delle associazioni che ogni giorno si dedicano con professionalità, competenza e sacrifici ai più deboli, sono state garantite le famiglie ed i soggetti interessati alla erogazione di servizi ormai essenziali. La Commissione ha realizzato il parallelismo tra le esigenze, i bisogni, i disagi della gente, che ne vive il peso ed il decisionismo politico ha dato risposte istituzionali concrete, i cosiddetti fatti".

Dettagli Creato Domenica, 24 Dicembre 2017 19:56