Basket, la Viola si tiene stretto Luka Sebrek

La Pallacanestro Viola conferma l'atleta Luka Sebrek anche per la stagione sportiva 2020/2021.

Ala piccola classe 2000, Sebrek ha già mostrato durante la scorsa stagione in C Silver le sue qualità tecniche. Capocannoniere dei nero arancio con ben 20.3 punti di media a partita, alla prima esperienza in canotta Viola.

Luka, doppio passaporto serbo e croato, vanta una formazione sportiva italiana, avendo militato nelle giovanili a Moncalieri prima e Caserta poi, prima di approdare da neo-maggiorenne in Serie B in quel di Teramo durante la stagione 2018/2019.

201cm per 104kg, Sebrek ha nelle sue doti fisiche il maggior punto di forza e proverà ad essere protagonista anche in un campionato nazionale come quello in serie B.

"Sono molto contento che la mia avventura in riva allo Stretto continui anche nella prossima stagione. Non vedo l'ora di tornare a Reggio Calabria, città che mi ha coccolato sin da subito e che rappresenta per la mia carriera una grossa opportunità. La ricca storia della Viola mi obbliga a dare il massimo per questa squadra; è un grande onore per me farne parte. Mi sto preparando al meglio per la stagione che verrà. Non vedo l'ora che inizi. La Viola meritava di tornare a giocare un campionato nazionale, scenario che più le compete."