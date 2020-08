Pallacanestro Viola, in cabina di regia Edoardo Roveda

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell'atleta classe 1998 Edoardo Roveda. Comincia così con l'esterno lombardo ex Sangiorgese il mercato "under" della Viola.

Roveda, 22 anni, è un giocatore che fa della dinamicità e della velocità le sue armi principali. Play/guardia insuperabile nell'uno contro uno e abile ad attaccare il ferro, Roveda sa anche come farsi rispettare in difesa. Nel suo passato, oltre il biennio in B con la canotta della Sangiorgese, vanta già, nonostante la giovane età, un'esperienza in A2 con i Legnano Knights in cui Edoardo ha incontrato la Viola da avversario.

"Sono super entusiasta di far parte di una piazza storica come quella di Reggio Calabria. Questa sarà la mia prima esperienza lontano da casa che metterà alla prova non solo il Roveda giocatore ma anche il Roveda uomo. La chiamata del coach mi ha motivato e mi ha spinto a firmare subito per la Viola. Coach Bolignano è stato un avversario due anni fa quando allenava Valsesia, un po' ci conoscevamo e questo ha sicuramente facilitato la trattativa.

Ho sempre giocato nei gironi del nord e conosco poco i nostri avversari, però guardando in casa nostra vedo che sta nascendo un gruppo competitivo con molti giocatori che già conoscono questa categoria e che hanno dimostrato di saperci stare. Son sicuro che daremo filo da torcere a chiunque e non vedo l'ora di cominciare."