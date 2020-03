Coronavirus, rinviata la gara Pallacanestro Viola RC e Lumaka RC

A seguito del comunicato Fip Calabria che sospende, ottemperando alle disposizioni del Consiglio dei Ministri, l'attività federale regionale senior giovanile e minibasket nonchè 3x3 fino a nuova disposizione, non si svolgerà dunque fino a nuovo ordine la partita del Campionato Serie C Silver in programma l'8/3/2020 alle 18.15 al PalaCalafiore tra Pallacanestro Viola Rc e Lumaka Rc.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Marzo 2020 14:21