Viola & Ecom Trading: sponsorship di prestigio

La Pallacanestro Viola è onorata di comunicare il prestigioso contratto di sponsorizzazione che la lega ad Ecom Agroindustrial Corporate , azienda leader a livello mondiale nel commercio di materie prime e nella gestione sostenibile della supply chain e dei mercati di prodotti agricoli.

ECOM è uno dei primi due trader di caffè verde, tra i primi cinque players nella commercializzazione del cotone, nei "top-four" mondiali di cacao.

Si colloca dunque come azienda di alto livello in ciascuna delle proprie attività principali. Con oltre 171 anni di esperienza nel settore, ECOM è leader sostenibile nel mercato delle materie prime e TRADER di COMMODITIES quotate nei più grandi mercati internazionali. Le operazioni globali di ECOM fondate sulla

vasta conoscenza ed esperienza nella tracciabilità della catena di approvvigionamento e nella gestione della distribuzione focalizzata al cliente, partendo dagli agricoltori locali fino ai principali produttori di prodotti mondiali , ne fanno un'azienda leader del settore agroindustriale. Da diversi anni anche in Italia è stata inaugurata la sede a Genova coordinata dal dottor Davide Rocca, entusiasta di questa nuova partnership.

"Siamo molto felici di supportare una piazza storica come quella di Reggio Calabria, il progetto della Pallacanestro Viola si fonda su valori come inclusione sociale, sportività ed educazione alla legalità, elementi in cui crediamo fermamente e su cui investiamo nella speranza di un futuro complessivamente più sostenibile per le comunità" il pensiero del manager Rocca.

ECOM Trading e Pallacanestro Viola insieme con uno sguardo attento al futuro sostenibile.