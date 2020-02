La Pallacanestro Viola annuncia la partnership con l'azienda Tramontana

La Viola annuncia la partnership con l'Azienda Tramontana.

L'azienda vinicola Tramontana, eccellenza reggina, occupa un ruolo di spicco nel campo della vinificazione e vanta importanti riconoscimenti ottenuti in manifestazioni enologiche di spicco e concorsi nazionali ed internazionali.

L'Azienda – si legge in un comunicato della Pallacanestro Viola - nasce alla fine del 1800 dalla passione di un giovane imprenditore che con profonda intuizione muove i primi passi per la costruzione di una realtà imprenditoriale nel cuore di uno dei più incantevoli scenari del Mediterraneo. Oggi, la quinta generazione della famiglia Tramontana continua lo sviluppo di un territorio viticolo d' eccellenza fornendo l'impulso decisivo per l'affermazione dei propri vini attraverso una conduzione manageriale dell'Azienda attraverso collaborazioni con i migliori professionisti del settore sia in campo agronomico che enologico. La ricerca costante della qualità, la valorizzazione delle peculiarità di ciascun vitigno, la sperimentazione di nuove tecniche enologiche, la diffusione della cultura della tradizione del territorio sono i cardini su cui Vincenzo e Antonino oggi riescono a realizzare un nuovo modello di impresa radicata nel proprio territorio ma rivolta ai mercati più esigenti in cui cresce per i vini Tramontana il consenso dei consumatori.

L'azienda produce vini IGT bianchi e rossi ed un vino passito DOC, vini eleganti dotati di grande personalità e tipicità che costituiscono un marchio di fiducia e garanzia sicura, attestata anche dalle numerose richieste dei prodotti da ogni parte d'Italia e da alcuni paesi europei.

La famiglia Tramontana che ha fatto del culto dell'ospitalità il proprio cardine, esprime il concetto dell'accoglienza nel Casale 1890, incantevole struttura immersa nel cuore del Mediterraneo dove si avrà la possibilità di godere di uno scenario unico, associando l'esperienza del gusto degli antichi sapori calabresi rielaborati dallo chef nelle diverse tradizioni culinarie europee. Il Casale 1890 si colloca come location esclusiva e di grande fascino, perfetta per ospitare qualsiasi tipologia di eventi come Matrimoni , Battesimi, Comunioni, Feste Private o Meeting Aziendali.

L'azienda Vinicola Tramontana ha la sua sede in via Casa Savoia 156, Gallico (Reggio Calabria)