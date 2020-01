Viola: è Ouedraogo il primo acquisto invernale

È Florian Ouedraogo, centro francese classe 1996, il primo acquisto della Pallacanestro Viola nella finestra invernale di mercato. Il giovane, 202 cm di altezza, giunge in riva allo Stretto per compensare l'assenza di Victor Osmatescu, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dal campo per qualche tempo. Osmatescu, comunque, rimarrà aggregato al gruppo in attesa di potere ricominciare ad allenarsi.

Ouedraogo è un pivot fisico ma veloce nei movimenti spalle a canestro. Per lui, formazione cestistica franco/americana: dopo aver indossato la maglia prestigiosa dello Chalon Basket (vivaio tra i migliori nel panorama transalpino) dove si è formato nei campionati giovanili anche in compagnia di Clint Capela (ora centro titolare degli Houston Rockets in NBA), ha trascorso due anni al New Mexico Junior College partecipando con buone cifre al campionato NCJAA. L'anno scorso per lui la prima esperienza italiana: tante presenze in serie C Gold con la maglia del Valdiceppo Basket Academy.