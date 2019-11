Partnership tra Pallacanestro Viola e Mayfair Reggio Calabria

Pallacanestro Viola annuncia l'accordo commerciale con Mayfair Reggio Calabria , abbigliamento uomo e rivenditore di brand esclusivi.

Mayfair è il centrale e prestigioso quartiere di Londra sorto nella zona residenziale dell'aristocrazia britannica e distretto delle migliori sartorie inglesi. Mayfair Reggio Calabria prende spunto da questa affascinante zona per presentare ai propri clienti collezioni di sartoria Made in Italy e Made in England. Sito in via Giulia 1, proprio nel cuore pulsante della città di Reggio, Mayfair tra i brand prestigiosi ne annovera alcuni in esclusiva attraverso i quali vestire con classe e in modo ricercato. All'interno dello store unico nel suo genere, troverete ad accogliervi personale attento e preparato su tagli sartoriali e tessuti ricercati che saprà guidarvi nella scelta più adatta alle vostre esigenze. Per i soci del Trust Mayfair sarà lieto di applicare uno sconto del 15%.