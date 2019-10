Straripante esordio di campionato per la Pallacanestro Viola contro la Vis Reggio Calabria

Alla presenza di oltre 600 tifosi, parte col botto il campionato di C Silver della Pallacanestro Viola che vince meritatamente contro la Vis Reggio Calabria di coach D'Arrigo.

Primo tempo ad appannaggio del team neoarancio, ma la Vis guidata da James Warwick e Francesco Lobasso non molla e recupera fino a portarsi sul meno 12 ad inizio del terzo quarto.

La Pallacanestro Viola ritrova lo smalto dei primi due quarti e riprende le redini della partita dilagando fino ad un elequonte +45 finale.

Il tasso tecnico e la fisicità del team di coach Moretti hanno la meglio su una comunque coriacea Vis Reggio Calabria. Il primo ''centello'' della stagione viene celebrato con una schiacciata del serbo Sebrek.

Gloria anche per i quattro under in doppio tesseramento con la Nuova Jolly, ai quali coach Moretti concede gli ultimi minuti in campo.

Queste le dichiarazioni di coach Moretti al termine del match: ''Anche se orfani di un giocatore importante come Viglianisi, oggi abbiamo offerto una buona prova collettiva, positivo l'atteggiamento dei ragazzi e l'intensità messa in campo. La squadra si sta allenando bene, siamo ancora ad inizio stagione ed abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. La Pallacanestro Viola è una società ambiziosa, la città sta rispondendo bene al grande lavoro che dirigenti e staff stanno facendo fuori dal campo''.