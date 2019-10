Basket, la Viola annuncia la partnership con Gramotto

La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare la sponsorship con un nuovo Commercial Partner: Gramotto, la bevanda frizzante al gusto di Bergamotto di Reggio Calabria e Melograno prodotta dal Consorzio Motta S.G.

Una bevanda dal carattere unico, 100% made in Calabria, rinfrescante e ottima per la salute grazie alle sue proprietà antiossidanti.

Dal colore rosso acceso e dal profumo inebriante, il Gramotto rappresenta una novità dell'estate 2019 tutta calabrese. Adatta ai palati più raffinati che vogliono apprezzare tutto il buono dei frutti maturati sotto il sole del sud e coltivati nel migliore dei modi secondo le antiche tradizioni, Gramotto racchiude in sé tutto il buono del sud: il succo del principe degli agrumi di Reggio Calabria ha incontrato il succo dei pregiati melograni e la particolare fusione ha dato vita ad una bevanda dalle molteplici proprietà benefiche e nutrizionali, adatta a grandi e piccini, dissetante ed allo stesso tempo dal profumo inebriante. Un sorso di Gramotto regala un viaggio sensoriale in Calabria, tutto da gustare.

La bevanda, prodotta dal Consorzio Motta S.G. di Motta San Giovanni è già in vendita in tutta i negozi e bar della Calabria ma può essere acquistata anche on line sul sito www.consorziomotta.com.