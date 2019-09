Viola, la Fit Academy Reggio calabria è l’official fitness partner

Tempo di preparazione atletica per i Neroarancio che si assicurano la collaborazione con l'Official Fitness Partner per la stagione 2019/2020: la FitAcademy Reggio Calabria.

Per tutto l'anno, gli atleti della Pallacanestro Viola si alleneranno nella struttura di Via Lia (Traversa prima).

Non solo una palestra ma un vero proprio centro d'eccellenza per tutti i tipi di preparazione atletica: Crossfit, Sala Attrezzi, Calisthenics, Kick Boxing adulti e bambini, Taekwondo, Pilates, Posturale, Danze Caraibiche, Kizomba, Preparazione alle prove fisiche dei concorsi, Difesa Personale, Servizio Personal Training. Ogni tipo di esigenza atletica può essere assistita dal preparatissimo staff di Fit Academy, che ha anche previsto un piano speciale per i soci del Supporters Trust: i possessori della tessera Silver avranno diritto a uno sconto del 10% su tutti i servizi. Chi invece ha sottoscritto la tessera Gold avrà uno sconto del 15%!

È ora di rimettersi in forma, popolo neroarancio! Welcome to FitAcademy Reggio Calabria.